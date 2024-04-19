В Севастополе завели дело по факту смерти мужчины в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональное СУ СК России.
Как утверждают родственники, мужчина обратился в медучреждение, но сотрудники долго проводили диагностику, в результате чего врачи вовремя не выявили инсульт и не оказали помощь.
«Близкие скончавшегося жителя Севастополя обратилась в территориальное подразделение органов СК с просьбой провести проверку», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обстоятельств смерти трёхмесячного ребёнка в больнице Йошкар-Олы (Марий Эл).