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В Севастополе завели дело по факту смерти мужчины в больнице

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В Севастополе завели уголовное дело по факту смерти 39-летнего мужчины в больнице №1.
В Севастополе завели дело по факту смерти мужчины в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Как утверждают родственники, мужчина обратился в медучреждение, но сотрудники долго проводили диагностику, в результате чего врачи вовремя не выявили инсульт и не оказали помощь.

«Близкие скончавшегося жителя Севастополя обратилась в территориальное подразделение органов СК с просьбой провести проверку», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обстоятельств смерти трёхмесячного ребёнка в больнице Йошкар-Олы (Марий Эл).

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