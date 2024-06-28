Журналист Мамонтов объяснил важность современного документального кино

Журналист Аркадий Мамонтов объяснил важность современного документального кино на примере хроник времён Великой Отечественной войны.

«Это действительно время героев. И оно должно быть зафиксировано на плёнке», — заявил Мамонов.

Он подчеркнул, что пройдут десятилетия, а кадры современных военкоров позволят понять, что наше поколение переживало в эти минуты.

На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» сегодня открылся фестиваль «RT.Док: Время наших героев».

Ранее замминистра обороны Анна Цивилёва напомнила о важности сохранения исторической памяти.