Москалькова встретилась с министром юстиции Таиланда

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с министром юстиции Таиланда Тхави Содсонгом.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Москальковой.

Встреча состоялась на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024).

По словам омбудсмена, стороны, в частности, «обсудили актуальные вопросы обеспечения и защиты фундаментальных прав и свобод граждан, а также пути их эффективной реализации» в России и Таиланде.

Ранее советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ПМЮФ Антон Кобяков заявил, что более 5 тыс. представителей из 81 страны и территории приняли участие в форуме.