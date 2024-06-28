RT в Telegram
Подпишись

Москалькова встретилась с министром юстиции Таиланда

Короткая ссылка
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с министром юстиции Таиланда Тхави Содсонгом.
Москалькова встретилась с министром юстиции Таиланда
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Москальковой.

Встреча состоялась на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024).

По словам омбудсмена, стороны, в частности, «обсудили актуальные вопросы обеспечения и защиты фундаментальных прав и свобод граждан, а также пути их эффективной реализации» в России и Таиланде.

Ранее советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ПМЮФ Антон Кобяков заявил, что более 5 тыс. представителей из 81 страны и территории приняли участие в форуме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить