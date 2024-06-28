Представители из 81 страны и территории приняли участие в ПМЮФ

Советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков заявил, что более 5 тыс. представителей из 81 страны и территории приняли участие в форуме.

«По предварительным итогам работы форума, участие в нём приняли — завтра ещё у нас большая молодёжная программа — приблизительно, может быть, даже чуть больше... 5 тыс. участников и представителей СМИ из 81 страны и территории, включая Россию», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко во время выступления на ПМЮФ заявил, что 90% IT-преступлений совершают с Украины технологиями НАТО.