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Представители из 81 страны и территории приняли участие в ПМЮФ

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Советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков заявил, что более 5 тыс. представителей из 81 страны и территории приняли участие в форуме.
Представители из 81 страны и территории приняли участие в ПМЮФ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«По предварительным итогам работы форума, участие в нём приняли — завтра ещё у нас большая молодёжная программа — приблизительно, может быть, даже чуть больше... 5 тыс. участников и представителей СМИ из 81 страны и территории, включая Россию», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко во время выступления на ПМЮФ заявил, что 90% IT-преступлений совершают с Украины технологиями НАТО.

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