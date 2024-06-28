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В подмосковной полиции рассказали о работе дактилоскопистов

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Елена Сайганова, начальник 6-го отдела экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, рассказала подробности о работе дактилоскопистов.
В подмосковной полиции рассказали о работе дактилоскопистов
  • Gettyimages.ru

«Грамотные действия специалистов-криминалистов на месте происшествия, а также слаженная работа с экспертами отдела дактилоскопических учётов ЭКЦ способствуют быстрому раскрытию преступления и задержанию подозреваемого лица», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

К примеру, на территории УМВД России «Пушкинское» эксперт выявил следы рук на ноже, которым злоумышленник угрожал женщине. Поверхность ножа была обработана дактилоскопическим порошком, на клинке обнаружили следы рук.

Проверка следов по базе данных автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы «Папилон» нашла совпадение с подозреваемым, что позволило сотрудникам угрозыска задержать его.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что делать, если пропал ребёнок.

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