В гильдии ростовщиков рассказали, когда сделку с недвижимостью можно оспорить

Основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова предупредила, что сделка с недвижимостью может быть оспорена в судебном порядке в случае, если продавца признают невменяемым на момент её заключения.

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Согласно Гражданскому кодексу, такое заключение выдаётся после проведения медицинской экспертизы, объяснила она в разговоре с РИАМО. В случае отмены сделки покупатель попадает в невыгодное положение, так как объект недвижимости отходит обратно продавцу. Вложенные деньги покупатель может вернуть через процедуру банкротства, отметила Глухова. «Процесс этот непростой, длительный и зачастую заканчивается печально для истца, потому что единственное жильё в процедуре банкротства взыскать нельзя», — заключила эксперт. Ранее адвокат Лала Саркисян дала рекомендации по изучению документов при покупке квартиры.