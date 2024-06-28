В гильдии ростовщиков рассказали, когда сделку с недвижимостью можно оспорить
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Согласно Гражданскому кодексу, такое заключение выдаётся после проведения медицинской экспертизы, объяснила она в разговоре с РИАМО.
В случае отмены сделки покупатель попадает в невыгодное положение, так как объект недвижимости отходит обратно продавцу.
Вложенные деньги покупатель может вернуть через процедуру банкротства, отметила Глухова.
«Процесс этот непростой, длительный и зачастую заканчивается печально для истца, потому что единственное жильё в процедуре банкротства взыскать нельзя», — заключила эксперт.
Ранее адвокат Лала Саркисян дала рекомендации по изучению документов при покупке квартиры.