В Москве выросли продажи бассейнов и купелей

В Москве в начале лета в четыре раза выросли продажи товаров для купания — бассейнов, чанов и купелей — по сравнению с весной.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу «Авито».

Самая значительная доля продаж в этом сегменте приходится на обычные каркасные бассейны — 34%. За месяц их продажи выросли в пять раз. Средняя цена такого товара составляет 13 тыс. рублей за б/у и 21 тыс. рублей — за новый.

Далее следуют купели (11%, продажи выросли в четыре раза), надувные бассейны (7%) и банные чаны (5%).

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Павел Гринько рассказал, как выбрать качественный кондиционер к лету.