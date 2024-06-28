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В Москве выросли продажи бассейнов и купелей

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В Москве в начале лета в четыре раза выросли продажи товаров для купания — бассейнов, чанов и купелей — по сравнению с весной.
В Москве выросли продажи бассейнов и купелей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу «Авито».

Самая значительная доля продаж в этом сегменте приходится на обычные каркасные бассейны — 34%. За месяц их продажи выросли в пять раз. Средняя цена такого товара составляет 13 тыс. рублей за б/у и 21 тыс. рублей — за новый.

Далее следуют купели (11%, продажи выросли в четыре раза), надувные бассейны (7%) и банные чаны (5%).

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