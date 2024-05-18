Специалист Гринько рассказал, как выбрать кондиционер к лету

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Павел Гринько рассказал, как выбрать качественный кондиционер к лету.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что система кондиционирования зависит от размера помещения. Для жилых комнат подойдёт настенная сплит-система.

«При подборе сплит-системы лучше отдать предпочтение приборам «с запасом» — если вы хотите оборудовать комнату размером 20 кв. м, то лучше обратите внимание на кондиционер, рассчитанный для площади 25 — 30 кв. м. Кроме того, в случае большого количества электрических приборов в комнате старайтесь выбрать сплит-систему более высокой мощности», — отметил Гринько.

По его словам, для пространств от 50 кв. м подойдёт и классическая сплит-система, и кассетный кондиционер.

«Одним из самых функциональных решений может стать мобильный кондиционер. Помимо мобильности оборудования, приятным бонусом станет экономия на установке, с которой справится любой обыватель», — добавил он.

Ранее автоэксперт Егор Васильев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как ухаживать за кондиционером машины.