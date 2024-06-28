Нижегородская область вошла в тройку финалистов грантового конкурса Росмолодёжи

Нижегородская область заняла третье место в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон».

По числу проектов-победителей и сумме полученных грантов регион уступил место лишь Москве и Санкт-Петербургу, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Региональными победителями стали 62 участника, они получили в общей сложности около 37 млн рублей в виде грантовой поддержки.

Всего от региона на участие в конкурсе поступило более 500 заявок.

Ранее сообщалось, что Всероссийский молодёжный форум «Движения Первых» «iВолга» состоится в Самарской области с 24 июля по 1 августа.