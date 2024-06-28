Депутат Буцкая прокомментировала идею о повышении пошлины за развод

Первый заместитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая прокомментировала идею о повышении пошлины за развод.

По её словам, данная инициатива неоднозначная, так как это те «деньги, которых лучше бы и не было», передаёт радио «Комсомольская правда».

При этом она отметила, что «если бы в 2022 году пошлина за развод была бы 5 тыс. рублей, то казне это принесло бы практически 3,5 млрд рублей».

За основу расчётов взята статистика разводов в России за 2022 год, когда в стране развелось около 680 тыс. пар.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент бесплатного психологического консультирования супругов из малообеспеченных семей, которые подают заявление о разводе, а также из многодетных семей без учёта категории малообеспеченности.