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Волынец высказалась о целесообразности запрета идеологии чайлдфри

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Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась о целесообразности запрета идеологии чайлдфри.
Волынец высказалась о целесообразности запрета идеологии чайлдфри
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Речь идёт об идеологии, то есть о насаждении этой субкультуры в умах наших детей и молодёжи, потому что бабушки, дедушки хотят внуков — это нормально, естественно для человека, у которого есть семья и дети», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, те, кто сознательно насаждают идеологию чайлдфри, должны нести ответственность.

«Это нормальная позиция государства, которое сейчас прикладывает значительные усилия, в том числе к устранению демографической проблемы», — добавила Волынец.

Ранее заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов заявил о подготовке в России законодательного проекта, который запретит идеологию чайлдфри.

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