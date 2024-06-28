Специалист Васильев посоветовал не оставлять бутылки с водой в авто на жаре

Автоэксперт Егор Васильев рекомендовал не оставлять бутылки с водой и очки в салоне машины на жаре.

«Не стоит оставлять обычные очки в автомобиле или бутылки с водой, потому что они начинают работать как линзы и могут сфокусировать солнечное излучение на элементе обивки и он может вспыхнуть», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Васильева, во время жары стоит использовать специальные солнцезащитные шторки или тенты, а также парковать машину в тени.

Это позволит избежать перегрева элементов салона и возможного пожара.

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