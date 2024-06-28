Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил 48-летнего жителя Ялты к 16 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в ФСБ по Брянской области заявили об аресте жителя региона, подозреваемого в государственной измене в пользу Украины. Предполагается, что он передавал секретные данные украинским спецслужбам.