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Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену

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Верховный суд Крыма приговорил 48-летнего жителя Ялты к 16 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.
Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в ФСБ по Брянской области заявили об аресте жителя региона, подозреваемого в государственной измене в пользу Украины. Предполагается, что он передавал секретные данные украинским спецслужбам.

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