МВД: в Подмосковье квадрокоптер помог поймать 45 нелегальных мигрантов
- РИА Новости
Как она отметила в Telegram, в полицию поступило сообщение, что на участке сельскохозяйственного назначения в деревне Яковлево нелегально находятся иностранные граждане. В ночное время полицейские подтвердили эту информацию, проведя обследование территории с помощью квадрокоптера с возможностью термальной съёмки.
«В ходе рейда задержаны иностранцы, прибывшие в Россию из государств ближнего зарубежья. В качестве наёмных работников они выращивали овощи, не имея разрешительных документов на трудовую деятельность. Проживали там же — в вагончиках», — сообщила Волк.
Отмечается, что против 46 нелегалов были составлены протоколы об административных правонарушениях. При этом 45 иностранных граждан по решению суда будут выдворены за пределы нашей страны, а на одного наложен штраф в размере 40 тыс. рублей.
Вместе с этим по подозрению в организации незаконной миграции была задержана уроженка одной из республик Центральной Азии.
Ранее глава российского Следственного комитета России Бастрыкин заявил, о необходимости изменения миграционной политики в стране.