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Тюменскую школу обязали выплатить компенсацию из-за падения турника на девочку

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Районный суд Сорокина Тюменской области принял решение о взыскании компенсации в пользу ученицы первого класса, на которую в спортзале местной школы упал турник.
Тюменскую школу обязали выплатить компенсацию из-за падения турника на девочку
  • РИА Новости

Школа выплатит семье пострадавшей 100 тыс. рублей, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошёл 2 марта 2024 года на территории Сорокинской СОШ №3.

По словам представителя школы, упавший на девочку турник был закреплён по правилам, однако суд вынес решение об удовлетворении исковых требований.

Девочке была оказана помощь в местной больнице, её здоровью ничто не угрожает.

Ранее в Тюменской области суд обязал школу выплатить компенсацию шестикласснице, сломавшей позвоночник на уроке физкультуры.

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