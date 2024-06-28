Тюменскую школу обязали выплатить компенсацию из-за падения турника на девочку

Районный суд Сорокина Тюменской области принял решение о взыскании компенсации в пользу ученицы первого класса, на которую в спортзале местной школы упал турник.

Школа выплатит семье пострадавшей 100 тыс. рублей, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошёл 2 марта 2024 года на территории Сорокинской СОШ №3.

По словам представителя школы, упавший на девочку турник был закреплён по правилам, однако суд вынес решение об удовлетворении исковых требований.

Девочке была оказана помощь в местной больнице, её здоровью ничто не угрожает.

Ранее в Тюменской области суд обязал школу выплатить компенсацию шестикласснице, сломавшей позвоночник на уроке физкультуры.