Тюменскую школу обязали выплатить компенсацию из-за падения турника на девочку
- РИА Новости
Школа выплатит семье пострадавшей 100 тыс. рублей, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Тюменской области.
Инцидент произошёл 2 марта 2024 года на территории Сорокинской СОШ №3.
По словам представителя школы, упавший на девочку турник был закреплён по правилам, однако суд вынес решение об удовлетворении исковых требований.
Девочке была оказана помощь в местной больнице, её здоровью ничто не угрожает.
Ранее в Тюменской области суд обязал школу выплатить компенсацию шестикласснице, сломавшей позвоночник на уроке физкультуры.