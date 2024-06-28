В Тюмени 17-летний подросток за рулём Lada врезался в грузовик

В Тюмени 17-летний водитель автомобиля Lada без прав ночью врезался в фуру Volvo. Пострадали две его пассажирки 14 и 15 лет.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ГАИ по Тюменской области.

«Фура стояла на краю проезжей части на улице Фармана Салманова, на улице был туман», — уточнили в пресс-службе.

Одна из несовершеннолетних пассажирок автомобиля получила ранение головы, другая повредила челюсть.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков на остановке в Московской области.