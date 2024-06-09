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В Подмосковье задержан мужчина, в пьяном виде сбивший подростка

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Задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения сбил подростка на остановке в Московской области.
В Подмосковье задержан мужчина, в пьяном виде сбивший подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«Задержан 27-летний мужчина», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина наехал на автобусную остановку, где находились двое детей 2011 и 2014 годов рождения.

«В результате ДТП один ребёнок погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили по факту ДТП с автобусом в Ленинградской области.

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