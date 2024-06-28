Куренков назвал регионы с нестабильной обстановкой по наводнениям и пожарам

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что в текущий момент в нескольких районах России развивается неблагоприятная ситуация с разливом рек и пожарной обстановкой.

Повышение уровня рек наблюдается на Дальнем Востоке и в районе Приморья, сообщил он в интервью сайту kp.ru.

«И то же самое — развивается сложная пожароопасная обстановка на территории Республики Саха (Якутия), Амурской области, севера Хабаровского края, примерно на востоке и северо-востоке Российской Федерации», — отметил Куренков.

По его словам, в этих районах принимаются соответствующие меры, идёт работа с населением.

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