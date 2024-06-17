Для мониторинга лесов в Пермском крае закупят беспилотники

В Министерстве природы Пермского края рассказали о закупке беспилотников для мониторинга лесов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«В 2024 году в рамках нового федерального проекта «Развитие отечественных беспилотных систем» запланирована покупка 18 единиц беспилотных летательных аппаратов лёгкого типа. На эти цели Пермский край, в числе шести пилотных регионов, получил из федерального бюджета 33,6 млн рублей», — сказали в министерстве.

Там также отметили, что использование БПЛА позволит быстрее находить очаги возгорания и снизить риски для пожарных.

Оборудование будет использоваться в подведомственных лесничествах региона.

Ранее в государственной противопожарной службе Удмуртии заявили о чрезвычайной пожароопасности лесов до 21 июня.