Для мониторинга лесов в Пермском крае закупят беспилотники
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«В 2024 году в рамках нового федерального проекта «Развитие отечественных беспилотных систем» запланирована покупка 18 единиц беспилотных летательных аппаратов лёгкого типа. На эти цели Пермский край, в числе шести пилотных регионов, получил из федерального бюджета 33,6 млн рублей», — сказали в министерстве.
Там также отметили, что использование БПЛА позволит быстрее находить очаги возгорания и снизить риски для пожарных.
Оборудование будет использоваться в подведомственных лесничествах региона.
Ранее в государственной противопожарной службе Удмуртии заявили о чрезвычайной пожароопасности лесов до 21 июня.