В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших после атаки ВСУ, в том числе семеро детей, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«На лечение в московские ведущие медучреждения... направлены 22 человека: 12 детей, десять взрослых. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжёлое, шесть пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четыре пациента — в состоянии лёгкой степени тяжести», — сообщил он.

По словам Развожаева, один из пострадавших детей находится в тяжёлом состоянии.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее заявил, что Москва ждёт от ООН «чёткой, принципиальной и взвешенной» оценки украинского удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе.

Развожаев сообщил, что работу ПВО усилят для защиты Крыма от обстрелов со стороны ВСУ.