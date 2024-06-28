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В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших после атаки ВСУ

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В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших после атаки ВСУ, в том числе семеро детей, заявил губернатор Михаил Развожаев.
В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших после атаки ВСУ
  • РИА Новости

«На лечение в московские ведущие медучреждения... направлены 22 человека: 12 детей, десять взрослых. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжёлое, шесть пациентов находятся в состоянии средней тяжести, четыре пациента — в состоянии лёгкой степени тяжести», — сообщил он.

По словам Развожаева, один из пострадавших детей находится в тяжёлом состоянии.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее заявил, что Москва ждёт от ООН «чёткой, принципиальной и взвешенной» оценки украинского удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе.

Развожаев сообщил, что работу ПВО усилят для защиты Крыма от обстрелов со стороны ВСУ.

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