Задержана собственница сгоревшего во Фрязине здания

В СК заявили о задержании собственницы сгоревшего в подмосковном Фрязине здания бывшего НИИ «Платан».

Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональное отделение ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязине (ч. 3 ст. 238 УК России) следователем ГСУ СК России по Московской области задержана собственница административно-промышленного здания», — говорится в заявлении.

Отмечается, что она получила здание в собственность при вступлении в наследство после смерти супруга. При этом в 2019 году судом умерший был признан банкротом, и хотя с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в числе руководства «Исприна» оказались люди из окружения собственницы, и это позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на процедуру банкротства.

Собственница здания, её представитель и заместитель генерального директора ООО «Исприн» получали деньги от аренды, не обеспечив при этом безопасность данных услуг, в частности не следили за пожарной безопасностью.

«На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания», — подчёркивает СК.

Допрошенные арендаторы подтвердили, что фактически пожарную безопасность в здании никто не проверял, хотя в здании было много проблем, в том числе плохая электропроводка.

Ранее Щёлковский городской суд арестовал представителя собственника здания по делу о пожаре в бывшем НИИ «Платан» во Фрязине.