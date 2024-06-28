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В Думе предложили сократить срок прерывания беременности с 12 до девяти недель

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Думский комитет по охране здоровья предложил Минздраву рассмотреть вопрос о сокращении срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель.
В Думе предложили сократить срок прерывания беременности с 12 до девяти недель
  • Gettyimages.ru

«Министерству здравоохранения Российской Федерации проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель», — приводит текст рекомендаций РИА Новости.

Также ведомству предложили подготовить изменения в закон о том, что социальным показанием для аборта будет беременность, наступившая из-за изнасилования.

Минздрав России ранее обновил клинические рекомендации для врачей, касающиеся прерывания беременности. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.

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