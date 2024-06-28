В Москве оштрафовали мужчину, разбившего стеклянную дверь у посольства Норвегии
Информация об этом появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Шарипов Ильхом Витальевич признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП Российской Федерации (Мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.
В январе внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее.
В мае легковой автомобиль въехал в ворота генерального консульства России в немецком Бонне.