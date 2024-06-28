Генпрокурор Краснов: волокита при выплатах страховки участникам СВО недопустима

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что волокита при выплатах страховки участникам специальной военной операции недопустима.

Об этом, как информирует РИА Новости, Краснов сообщил в ходе личного приёма граждан в Хабаровске.

«Я поручил мне лично доложить, и я приму самые жёсткие меры в ближайшее время», — отметил генпрокурор.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов провёл совещание с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым по подтверждению льгот участникам спецоперации без документов.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала приоритетом помощь участникам СВО и членам их семей.