Прохожий, заменивший убитого полицейского в Дагестане, работал водителем

Прохожим, который заменил убитого боевиками полицейского в Махачкале, оказался 63-летний Абакар Алиев — как выяснил RT, раньше он работал водителем в строительной компании.

Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев рассказал RT, что 23 июня Алиев жарил с зятем шашлыки, когда в 500 метрах от них раздалась стрельба. Зять был сотрудником ГАИ и при себе имел удостоверение — их быстро пропустили через оцепление.

В итоге зять стрелял из табельного пистолета, Алиев взял автомат полицейского, которого убил снайпер. Тем сотрудником оказался уроженец Тюмени Виталий Мезенцев.

Сейчас Алиев находится на похоронах своего родственника, который погиб в сгоревшем во время теракта джипе.

Ранее российский президент Владимир Путин наградил 20 полицейских, противостоявших боевикам в Дагестане, орденами Мужества.

Также Путин наградил орденом Мужества погибшего в Дагестане протоиерея Николая Котельникова и медалью «За отвагу» охранника Михаила Вавилина.

По последним данным, число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21, среди них правоохранители и гражданские лица.