Воробьёв поздравил выпускников подмосковных школ, набравших по 300 баллов на ЕГЭ
- РИА Новости
Глава региона встретился с учащимися и их родителями, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Рекордное количество баллов на ЕГЭ в этом году набрали Александр Ляшенко из Щёлковской гимназии №6, Артём Дмитриев из Можайской школы №1 и Александр Ноздрачёв из гимназии №4 города Лыткарина.
Всего в Московской области в этом году 100-балльниками стали 711 человек. Ещё 62 выпускника набрали по 200 баллов.
Ранее сайт 360.ru сообщал, что школьники из Московской области заняли призовые места в финале всероссийского конкурса «Российская школа фармацевтов» в Санкт-Петербурге.