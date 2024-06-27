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Воробьёв поздравил выпускников подмосковных школ, набравших по 300 баллов на ЕГЭ

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил выпускников, набравших по 300 баллов по результатам ЕГЭ.
Воробьёв поздравил выпускников подмосковных школ, набравших по 300 баллов на ЕГЭ
  • РИА Новости

Глава региона встретился с учащимися и их родителями, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Рекордное количество баллов на ЕГЭ в этом году набрали Александр Ляшенко из Щёлковской гимназии №6, Артём Дмитриев из Можайской школы №1 и Александр Ноздрачёв из гимназии №4 города Лыткарина.

Всего в Московской области в этом году 100-балльниками стали 711 человек. Ещё 62 выпускника набрали по 200 баллов.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что школьники из Московской области заняли призовые места в финале всероссийского конкурса «Российская школа фармацевтов» в Санкт-Петербурге.

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