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Специалист Чашина рассказала, как охлаждать автомобиль в летних поездках

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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина в период летних автопутешествий посоветовала позаботиться о том, чтобы температура в салоне авто была комфортной даже в жару.
Специалист Чашина рассказала, как охлаждать автомобиль в летних поездках
  • Gettyimages.ru

Перед поездкой каждый водитель должен провести техосмотр транспорта в автосервисе, сказала она в беседе с Life.ru.

Специалист также напомнила, что летом необходимо следить за температурой в салоне, и не забывать менять жидкость в двигателе, так как она может расходоваться быстрее.

Кроме автокондиционера, дополнительную прохладу в салоне могут создавать портативные вентиляторы, отметила Чашина.

А в дальние поездки она посоветовала брать с собой автохолодильник для воды и напитков.

Ранее фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин посоветовал водителям, попавшим в пробку, делать простые упражнения для восстановления кровообращения и улучшения концентрации.

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