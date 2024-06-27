Специалист Чашина рассказала, как охлаждать автомобиль в летних поездках
- Gettyimages.ru
Перед поездкой каждый водитель должен провести техосмотр транспорта в автосервисе, сказала она в беседе с Life.ru.
Специалист также напомнила, что летом необходимо следить за температурой в салоне, и не забывать менять жидкость в двигателе, так как она может расходоваться быстрее.
Кроме автокондиционера, дополнительную прохладу в салоне могут создавать портативные вентиляторы, отметила Чашина.
А в дальние поездки она посоветовала брать с собой автохолодильник для воды и напитков.
Ранее фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин посоветовал водителям, попавшим в пробку, делать простые упражнения для восстановления кровообращения и улучшения концентрации.