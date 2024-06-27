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В Кургане 221 выпускник окончил школу с медалью

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В Кургане подвели итоги минувшего учебного года. Выяснилось, что в городе 221 медалист, из них 138 — золотые медалисты, а 83 — серебряные. Кроме того, 19 выпускников школ набрали 100 баллов на ЕГЭ.
В Кургане 221 выпускник окончил школу с медалью
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио мэра Антон Науменко в ходе церемонии награждения отличников за успехи в учёбе, передаёт URA.RU.

«Конечно, мы нашими ребятами очень гордимся. И хотим, чтобы после окончания вузов они вернулись в наш город. Нам нужны врачи, инженеры, госслужащие, поэтому мы их ждём», — прокомментировал Науменко.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что школьники из Московской области заняли призовые места в финале всероссийского конкурса «Российская школа фармацевтов» в Санкт-Петербурге.

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