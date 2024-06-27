В Кургане 221 выпускник окончил школу с медалью
- РИА Новости
Об этом сообщил врио мэра Антон Науменко в ходе церемонии награждения отличников за успехи в учёбе, передаёт URA.RU.
«Конечно, мы нашими ребятами очень гордимся. И хотим, чтобы после окончания вузов они вернулись в наш город. Нам нужны врачи, инженеры, госслужащие, поэтому мы их ждём», — прокомментировал Науменко.
Ранее сайт 360.ru сообщал, что школьники из Московской области заняли призовые места в финале всероссийского конкурса «Российская школа фармацевтов» в Санкт-Петербурге.