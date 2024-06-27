Работодатели рассказали, что чаще всего соискатели приукрашивают в резюме

В ходе недавнего исследования выяснилось, что россияне нередко искажают информацию в своих резюме.

Так, 63% опрошенных работодателей заявили, что соискатели неверно отображают информацию о своих профессиональных навыках, а также об опыте работы и должностных обязанностях (по 30% соответственно), пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Кроме того, 22% считают, что кандидаты нередко преувеличивают свой уровень владения специализированными компьютерными программами, а 12% отметили, что претенденты приукрашивают свои личные данные.

Также, по мнению опрошенных, 10% дают завышенную оценку своим знаниям иностранных языков, 6% — полученному дополнительному образованию, 5% — наличию наград и достижений, 2% — основному образованию.

При этом 12% работодателей сказали, что никогда не сталкивались с неточностями в резюме.

Ранее врач — психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» рассказала, какие могут быть последствия выгорания на работе.