Глава Коми: специализированный поезд выехал из Воркуты за пассажирами сошедших вагонов
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«За пассажирами, находящимся в 511 поезде, выехал специализированный поезд из Воркуты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в него будет произведена посадка пассажиров из четырёх вагонов.
Ранее режим ЧС был введён в Коми после схода вагонов поезда.
Также Уйба сообщил, что в результате схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск в городскую больницу Инты были госпитализированы десять человек.