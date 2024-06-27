Глава Коми: специализированный поезд выехал из Воркуты за пассажирами сошедших вагонов

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что из Воркуты за пассажирами сошедших вагонов поезда Воркута — Новороссийск выехал специализированный поезд.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«За пассажирами, находящимся в 511 поезде, выехал специализированный поезд из Воркуты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в него будет произведена посадка пассажиров из четырёх вагонов.

Ранее режим ЧС был введён в Коми после схода вагонов поезда.

Также Уйба сообщил, что в результате схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск в городскую больницу Инты были госпитализированы десять человек.