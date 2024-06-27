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Глава Коми: десять человек госпитализированы при сходе вагонов поезда в регионе

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в результате схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск в городскую больницу Инты были госпитализированы десять человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Преимущественно у пострадавших — ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь», — сказал глава региона.

При этом он отметил, что оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении пострадавшим не потребовалось.

Ранее в Минздраве заявили, что в результате схода вагонов в Коми пострадали до 40 человек.

Позже в РЖД сообщили, что за помощью после схода вагонов поезда в Коми обратились 46 человек.

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