Глава Коми: десять человек госпитализированы при сходе вагонов поезда в регионе
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Преимущественно у пострадавших — ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь», — сказал глава региона.
При этом он отметил, что оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении пострадавшим не потребовалось.
Ранее в Минздраве заявили, что в результате схода вагонов в Коми пострадали до 40 человек.
Позже в РЖД сообщили, что за помощью после схода вагонов поезда в Коми обратились 46 человек.