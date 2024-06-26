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В МХПИ заявили о росте популярности профессии дизайнера интерьера

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В Московском художественно-промышленном институте (МХПИ) заявили о росте популярности профессии дизайнера интерьера.

«Сейчас происходит переориентация рынка на отечественные строительные и декоративные отделочные материалы, а также поиск новых решений в условиях санкций. Активно развивается локальное производство, и требуются специалисты, умеющие работать с этими материалами», — заявил ректор МХПИ Алексей Егоров в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, профессиональные специалисты, готовые мыслить по-новому и свежо, становятся очень востребованными.

Как отметил эксперт, это заметно по объёму вакансий.

Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая в беседе с НСН рассказала о популярных программах среди абитуриентов.

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