В МХПИ заявили о росте популярности профессии дизайнера интерьера

В Московском художественно-промышленном институте (МХПИ) заявили о росте популярности профессии дизайнера интерьера.

«Сейчас происходит переориентация рынка на отечественные строительные и декоративные отделочные материалы, а также поиск новых решений в условиях санкций. Активно развивается локальное производство, и требуются специалисты, умеющие работать с этими материалами», — заявил ректор МХПИ Алексей Егоров в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, профессиональные специалисты, готовые мыслить по-новому и свежо, становятся очень востребованными.

Как отметил эксперт, это заметно по объёму вакансий.

Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая в беседе с НСН рассказала о популярных программах среди абитуриентов.