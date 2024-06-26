Житель Севастополя призывал знакомых к террористическим действиям
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
По имеющимся данным, молодой человек увидел в одном из Telegram-каналов видеозапись одного из проукраинских подпольных движений.
«После этого мужчина пересылал указанную видеозапись своим знакомым из числа жителей города Бахчисарая и в ходе личных встреч склонял их к совершению террористических актов», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летней гражданки Украины, которая подозревается в призывах к осуществлению террористической деятельности.