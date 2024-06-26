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Житель Севастополя призывал знакомых к террористическим действиям

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В пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что 26-летний житель Севастополя призывал знакомых к террористическим действиям на полуострове.
Житель Севастополя призывал знакомых к террористическим действиям
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

По имеющимся данным, молодой человек увидел в одном из Telegram-каналов видеозапись одного из проукраинских подпольных движений.

«После этого мужчина пересылал указанную видеозапись своим знакомым из числа жителей города Бахчисарая и в ходе личных встреч склонял их к совершению террористических актов», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летней гражданки Украины, которая подозревается в призывах к осуществлению террористической деятельности.

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