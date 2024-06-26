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В Москве анонсировали запуск передвижной «лаборатории» развития карьеры

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Первая передвижная «лаборатория» развития карьеры и профориентации центра «Профессии будущего» начнёт работу летом в Москве, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве анонсировали запуск передвижной «лаборатории» развития карьеры
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметила чиновник, данный проект воплотил в себе самые передовые и эффективные сервисы кадрового центра «Профессии будущего».

Брендированный фургон стартует 28 июня от парка Горького и проедет по всем популярным локациям Москвы.

Москвичи смогут узнать в передвижной «лаборатории» о программах обучения и возможностях для трудоустройства в интерактивном формате.

Ранее сообщалось, что около 20 тыс. московских девятиклассников посетили занятия в ведущих столичных вузах за 2023/2024 учебный год.

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