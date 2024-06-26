В Москве анонсировали запуск передвижной «лаборатории» развития карьеры
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметила чиновник, данный проект воплотил в себе самые передовые и эффективные сервисы кадрового центра «Профессии будущего».
Брендированный фургон стартует 28 июня от парка Горького и проедет по всем популярным локациям Москвы.
Москвичи смогут узнать в передвижной «лаборатории» о программах обучения и возможностях для трудоустройства в интерактивном формате.
Ранее сообщалось, что около 20 тыс. московских девятиклассников посетили занятия в ведущих столичных вузах за 2023/2024 учебный год.