В Москве анонсировали запуск передвижной «лаборатории» развития карьеры

Первая передвижная «лаборатория» развития карьеры и профориентации центра «Профессии будущего» начнёт работу летом в Москве, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

Как отметила чиновник, данный проект воплотил в себе самые передовые и эффективные сервисы кадрового центра «Профессии будущего».

Брендированный фургон стартует 28 июня от парка Горького и проедет по всем популярным локациям Москвы.

Москвичи смогут узнать в передвижной «лаборатории» о программах обучения и возможностях для трудоустройства в интерактивном формате.

Ранее сообщалось, что около 20 тыс. московских девятиклассников посетили занятия в ведущих столичных вузах за 2023/2024 учебный год.