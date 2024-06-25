В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над женой

В Пермском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Александровска, обвиняемого в издевательствах над женой.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Прокуратура Александровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 27-летнего пермяка, который обрил налысо жену и отрубил ей кисть руки. Уголовное дело будет рассматриваться Александровским городским судом», — заявили в ведомстве.

По имеющейся информации, обвиняемый с 14 июня по 1 июля 2023 года силой удерживал свою жену в квартире.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве девушки в Пермском крае передано в суд.