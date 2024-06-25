RT в Telegram
Подпишись

В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над женой

Короткая ссылка
В Пермском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Александровска, обвиняемого в издевательствах над женой.
В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над женой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Прокуратура Александровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 27-летнего пермяка, который обрил налысо жену и отрубил ей кисть руки. Уголовное дело будет рассматриваться Александровским городским судом», — заявили в ведомстве.

По имеющейся информации, обвиняемый с 14 июня по 1 июля 2023 года силой удерживал свою жену в квартире.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве девушки в Пермском крае передано в суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить