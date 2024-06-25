В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над женой
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Прокуратура Александровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 27-летнего пермяка, который обрил налысо жену и отрубил ей кисть руки. Уголовное дело будет рассматриваться Александровским городским судом», — заявили в ведомстве.
По имеющейся информации, обвиняемый с 14 июня по 1 июля 2023 года силой удерживал свою жену в квартире.
Ранее сообщалось, что дело об убийстве девушки в Пермском крае передано в суд.