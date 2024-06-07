RT в Telegram
Подпишись

Дело об убийстве девушки в Пермском крае передано в суд

Короткая ссылка
Дело об убийстве девушки в Пермском крае следователи передали в суд.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

«Перед судом предстанут 52-летний пермяк, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги, и его 51-летняя сожительница, которая пыталась скрыть преступление своего возлюбленного. Все материалы переданы для рассмотрения в суд», — говорится в сообщении Следкома.

По данным ведомства, ночью 2 декабря 2023 года обвиняемый решил совершить убийство. Он убедил девушку поехать с ним на машине в соседний населённый пункт. Во время поездки он остановил машину и напал на жертву. От полученных ранений она скончалась на месте. При этом сожительница мужчины видела убийство, но в полицию не сообщила.

Ранее стало известно, что в Адыгее задержали мужчину, до смерти избившего трёхлетнюю дочь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить