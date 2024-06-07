Дело об убийстве девушки в Пермском крае передано в суд

Дело об убийстве девушки в Пермском крае следователи передали в суд.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

«Перед судом предстанут 52-летний пермяк, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги, и его 51-летняя сожительница, которая пыталась скрыть преступление своего возлюбленного. Все материалы переданы для рассмотрения в суд», — говорится в сообщении Следкома.

По данным ведомства, ночью 2 декабря 2023 года обвиняемый решил совершить убийство. Он убедил девушку поехать с ним на машине в соседний населённый пункт. Во время поездки он остановил машину и напал на жертву. От полученных ранений она скончалась на месте. При этом сожительница мужчины видела убийство, но в полицию не сообщила.

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