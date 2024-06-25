В ХМАО психологи помогают семье ребёнка, погибшего в лифте

В мэрии Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) рассказали о психологической помощи семье 11-летнего ребёнка, погибшего в грузовом лифте.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в одном из торговых центров города.

«В связи с трагедией специалистами оказывается психологическая помощь семье и свидетелям происшедшего. Администрация на связи с семьёй, помощь в организации похорон оказывается», — рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проведёт проверку в связи с гибелью 11-летнего ребёнка, которого в торговом центре Урая задавил грузовой лифт.