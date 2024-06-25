В ХМАО психологи помогают семье ребёнка, погибшего в лифте
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в одном из торговых центров города.
«В связи с трагедией специалистами оказывается психологическая помощь семье и свидетелям происшедшего. Администрация на связи с семьёй, помощь в организации похорон оказывается», — рассказали в мэрии.
Ранее сообщалось, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проведёт проверку в связи с гибелью 11-летнего ребёнка, которого в торговом центре Урая задавил грузовой лифт.