В Москве запустят акселератор для экспортёров в сфере высоких технологий
Об этом сообщает газета «Известия».
«За три месяца ведущие эксперты и наставники помогут предпринимателям ускорить выход со своей продукцией в дружественные страны, найти надёжных партнёров и сократить экспортные затраты», — сказала вице-мэр.
По её словам, с 2019 года выпускники таких программ заключили контракты на сумму почти 4 млрд рублей.
Заявки принимаются до 22 июля.
Ранее 360.ru сообщал, что в Московской области предприятия — резиденты ОЭЗ «Дубна» наладили экспорт продукции более чем в 100 стран.