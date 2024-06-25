В Москве запустят акселератор для экспортёров в сфере высоких технологий

Московский экспортный центр (МЭЦ) запустит акселератор для разработчиков в сфере высоких технологий, готовых начать продажи за рубежом или протестировать новые рынки сбыта, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает газета «Известия».

«За три месяца ведущие эксперты и наставники помогут предпринимателям ускорить выход со своей продукцией в дружественные страны, найти надёжных партнёров и сократить экспортные затраты», — сказала вице-мэр.

По её словам, с 2019 года выпускники таких программ заключили контракты на сумму почти 4 млрд рублей.

Заявки принимаются до 22 июля.

Ранее 360.ru сообщал, что в Московской области предприятия — резиденты ОЭЗ «Дубна» наладили экспорт продукции более чем в 100 стран.