Бастрыкин поручил завести дела по факту наезда самокатов на детей в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовные дела по факту травмирования детей после наезда на них электросамокатов в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ряде СМИ появилась информация о двух инцидентах. Накануне самокатчик сбил шестилетнего ребёнка, мальчику потребовалась медпомощь.

Во втором случае семилетний мальчик гулял с сестрой. На ребёнка совершил наезд самокат, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло 64 ДТП с участием СИМ с начала года.