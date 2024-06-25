Бастрыкин поручил завести дела по факту наезда самокатов на детей в Петербурге
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Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ряде СМИ появилась информация о двух инцидентах. Накануне самокатчик сбил шестилетнего ребёнка, мальчику потребовалась медпомощь.
Во втором случае семилетний мальчик гулял с сестрой. На ребёнка совершил наезд самокат, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло 64 ДТП с участием СИМ с начала года.