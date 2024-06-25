RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкин поручил завести дела по факту наезда самокатов на детей в Петербурге

Короткая ссылка
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовные дела по факту травмирования детей после наезда на них электросамокатов в Санкт-Петербурге.
Бастрыкин поручил завести дела по факту наезда самокатов на детей в Петербурге
  • AP
  • © Ekaterina Shtukina, Sputnik

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ряде СМИ появилась информация о двух инцидентах. Накануне самокатчик сбил шестилетнего ребёнка, мальчику потребовалась медпомощь.

Во втором случае семилетний мальчик гулял с сестрой. На ребёнка совершил наезд самокат, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошло 64 ДТП с участием СИМ с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить