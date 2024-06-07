В Нижегородской области произошло 64 ДТП с участием СИМ с начала года
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Число пострадавших в таких ДТП достигло 65 человек, 13 из них — дети.
В период с 7 по 9 июня на территории региона проводится информационно-пропагандистское профилактическое мероприятие «Самокат», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ.
Ранее НСН сообщала, что в Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами.