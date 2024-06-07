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В Нижегородской области произошло 64 ДТП с участием СИМ с начала года

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На территории Нижегородской области, по данным регионального УГИБДД России, с начала года зафиксировали 64 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Число пострадавших в таких ДТП достигло 65 человек, 13 из них — дети.

В период с 7 по 9 июня на территории региона проводится информационно-пропагандистское профилактическое мероприятие «Самокат», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами.

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