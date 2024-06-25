Школьники из Подмосковья заняли призовые места в финале конкурса фармацевтов

Школьники из Московской области заняли призовые места в финале всероссийского конкурса «Российская школа фармацевтов» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство образования.

Мария Трифонова из Коломны заняла второе место, а Георгий Шашков из Подольска — третье.

«Победители получат право на бесплатное обучение в СПХФУ или именную стипендию в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете. Все участники финала имеют бонус +10 баллов к ЕГЭ при поступлении в СПХФУ», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане более 120 школьников обучились в студиях робототехники в рамках нацпроекта.