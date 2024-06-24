В Татарстане более 120 школьников обучились в студиях робототехники в рамках нацпроекта

Преподаватели мобильных и стационарных студий робототехники в Апастовском районе Татарстана обучили более 120 детей за год.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональное Министерство экономики.

Студии робототехники созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Дети изучают базовые принципы программирования, механики и инженерии, учатся работать в команде.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что сборная команда учащихся столицы завоевала 1331 диплом на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.