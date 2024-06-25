В Подмосковье оформили онлайн более 150 тысяч медсправок с начала года
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в министерстве, в онлайн-формате можно получить девять видов документов. После оформления они появятся в личном кабинете на «Госуслугах».
В их числе справка №086/у, санаторно-курортная карта для детей и взрослых, сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и справка для предоставления в спортивную секцию.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области построят 19 ФАП и один офис врача общей практики.