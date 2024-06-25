Врач Галлямова рассказала о причинах появления ранней седины

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала о причинах появления ранней седины.

«Скорее всего, конечно, учёные предполагают, что это генетические факторы. Как повлиять на это? Никак. Процесс депигментации запущен, соответственно, простимулировать как-то пигментацию нет возможности», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, не стоит верить различным косметическим компаниям, которые обещают вылечить седину: это попросту невозможно.

Как отметила Галлямова, предотвратить развитие седины в молодом возрасте можно за счёт здорового образа жизни и правильного, сбалансированного питания.

«Седые волосы лучше не выдирать. Когда вы это делаете, нарушаются физиологический процесс роста волос и ритм их смены. Поэтому если седой волосок так уж не нравится, то лучше его обрезать у корня», — заключила эксперт.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипами кожи.