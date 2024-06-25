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В Москве стартовал приём в магистратуру по программе «Педагог школьного театра»

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В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) начался приём на обучение по программе «Педагог школьного театра».
В Москве стартовал приём в магистратуру по программе «Педагог школьного театра»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В школе театр — это педагогический инструмент, поэтому и магистратура открывается в педагогическом вузе, а не в театральном», — заявил заместитель главы Департамента образования и науки Антон Молев.

Программа обучения предусматривает 25 бюджетных мест и 20 — внебюджетных.

Обучение состоит из трёх модулей: психологический, педагогический и театральный.

Документы можно подать до 5 августа.

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