В Москве стартовал приём в магистратуру по программе «Педагог школьного театра»

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) начался приём на обучение по программе «Педагог школьного театра».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В школе театр — это педагогический инструмент, поэтому и магистратура открывается в педагогическом вузе, а не в театральном», — заявил заместитель главы Департамента образования и науки Антон Молев.

Программа обучения предусматривает 25 бюджетных мест и 20 — внебюджетных.

Обучение состоит из трёх модулей: психологический, педагогический и театральный.

Документы можно подать до 5 августа.

Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая в беседе с НСН рассказала о самых популярных программах среди абитуриентов.