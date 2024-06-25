В Москве стартовал приём в магистратуру по программе «Педагог школьного театра»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В школе театр — это педагогический инструмент, поэтому и магистратура открывается в педагогическом вузе, а не в театральном», — заявил заместитель главы Департамента образования и науки Антон Молев.
Программа обучения предусматривает 25 бюджетных мест и 20 — внебюджетных.
Обучение состоит из трёх модулей: психологический, педагогический и театральный.
Документы можно подать до 5 августа.
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