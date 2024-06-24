В Самарской области введут региональные выплаты для участников СВО

Постановление о введении в Самарской области единовременных региональных выплат для участников СВО подписал врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Об этом сообщает volga.news. Постановление вступит в силу после принятия поправок в областной бюджет. Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе дети участников специальной военной операции получили новые меры поддержки.