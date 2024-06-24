В Самарской области введут региональные выплаты для участников СВО
Постановление о введении в Самарской области единовременных региональных выплат для участников СВО подписал врио губернатора Вячеслав Федорищев.
Об этом сообщает volga.news.
Постановление вступит в силу после принятия поправок в областной бюджет.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе дети участников специальной военной операции получили новые меры поддержки.
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