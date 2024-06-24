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В ЯНАО ввели новые меры поддержки для детей участников СВО

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В Ямало-Ненецком автономном округе дети участников специальной военной операции получили новые меры поддержки.
В ЯНАО ввели новые меры поддержки для детей участников СВО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Юным ямальцам будут компенсировать отдых круглогодично. Раньше это можно было сделать только с 1 мая по 30 сентября», — рассказали в окружном кабмине.

Там также отметили, что компенсацию расходов за проезд можно будет получить за весь текущий год.

В органах соцзащиты документы на выплаты будут принимать до 25 февраля 2025 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН рассказала о льготах для студенческих семей.

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