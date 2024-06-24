В ЯНАО ввели новые меры поддержки для детей участников СВО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Юным ямальцам будут компенсировать отдых круглогодично. Раньше это можно было сделать только с 1 мая по 30 сентября», — рассказали в окружном кабмине.
Там также отметили, что компенсацию расходов за проезд можно будет получить за весь текущий год.
В органах соцзащиты документы на выплаты будут принимать до 25 февраля 2025 года.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН рассказала о льготах для студенческих семей.