В Ставропольском крае рассказали о мерах поддержки предпринимателей

Глава Минэкономразвития Ставропольского края Денис Полюбин рассказал о мерах поддержки предпринимателей.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

По словам чиновника, в настоящее время в регионе действует более 60 мер поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«По поручению губернатора Владимира Владимирова будем расширять меры поддержки. Хочу, чтобы предприниматели, инвесторы понимали, чувствовали: мы открыты для них и готовы помогать», — сказал Полюбин.

Ранее бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнёв заявил, что в регионе многое делается для развития благоприятной бизнес-среды, включая меры поддержки, льготы и цифровые сервисы.