В Перми спасли детей, которых начало уносить течением во время купания
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую службу спасения.
Инцидент произошёл в районе бывшего порта.
«Спасатели на катере Русбот обнаружили мальчика и девочку 12 лет, которые держались за стену здания грузового порта. Дети были эвакуированы на берег и переданы сотрудникам полиции для дальнейших выяснений обстоятельств», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области наградили школьницу за спасение тонущего мальчика.