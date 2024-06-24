В Перми спасли детей, которых начало уносить течением во время купания

В Перми спасли мальчика и девочку, которых начало уносить течением во время купания.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую службу спасения.

Инцидент произошёл в районе бывшего порта.

«Спасатели на катере Русбот обнаружили мальчика и девочку 12 лет, которые держались за стену здания грузового порта. Дети были эвакуированы на берег и переданы сотрудникам полиции для дальнейших выяснений обстоятельств», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области наградили школьницу за спасение тонущего мальчика.