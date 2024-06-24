RT в Telegram
Подпишись

Ликсутов: запуск новых диаметров позволил разгрузить соседние линии метро

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что запуск новых диаметров в столице позволил разгрузить соседние линии метро.
Ликсутов: запуск новых диаметров позволил разгрузить соседние линии метро
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Пассажиропоток вырос до 443 тыс. поездок в сутки на МЦД-3 и 265 тыс. поездок в сутки на МЦД-4. За счёт запуска новых диаметров соседние линии метро разгрузились до 15%», — отметил Ликсутов.

По его словам, на 15% стало свободнее на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии, на 14% — на станции «Комсомольская» Сокольнической линии, на 12% — на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Как добавил Ликсутов, популярность наземного метро растёт и среди владельцев личного автотранспорта — уже 55 тыс. водителей отдали предпочтение МЦД.

Ранее URA.RU информировало, что на Ямале направили средства на улучшение транспортного сообщения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить