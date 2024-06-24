Ликсутов: запуск новых диаметров позволил разгрузить соседние линии метро

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что запуск новых диаметров в столице позволил разгрузить соседние линии метро.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Пассажиропоток вырос до 443 тыс. поездок в сутки на МЦД-3 и 265 тыс. поездок в сутки на МЦД-4. За счёт запуска новых диаметров соседние линии метро разгрузились до 15%», — отметил Ликсутов.

По его словам, на 15% стало свободнее на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии, на 14% — на станции «Комсомольская» Сокольнической линии, на 12% — на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

Как добавил Ликсутов, популярность наземного метро растёт и среди владельцев личного автотранспорта — уже 55 тыс. водителей отдали предпочтение МЦД.

Ранее URA.RU информировало, что на Ямале направили средства на улучшение транспортного сообщения.